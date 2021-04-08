Kahramanmaraş’ın turizm cenneti Yeşilgöz’ün çehresi değişiyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeşilgöz mesire alanında düzenleme çalışmalarına başladı. 33 bin metrekare alanda iskeleler, ahşap köprü, çocuk oyun alanları inşa edilecek.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2021, 15:21 08.04.2021, 15:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mesire alanlarını rekreasyon projeleriyle turizme kazandırıyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Tekir mahallesine bağlı Yeşilgöz mesire alanında bir dizi düzenleme gerçekleştiriliyor. Şehrin uğrak mesire alanlarından biri olan Yeşilgöz’de doğal bitki örtüsü muhafaza edilerek çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarıyla turizm potansiyelinin artırılması planlanıyor. Ekipler, 33 bin metrekare alana sahip mesire alanında yeni yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları inşa edecek. Otopark kapasitesinin de artırılacağı çalışmalarda ayrıca büfe ve mangal alanları da düzenlenecek.
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