Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en kapsamlısı Kardeşler Seramik!

Kahramanmaraş’ta seramik denilince ilk akla isim Kardeşler Seramik yaptığı yeniliklerle adından çokça söz ettiriyor.

Kütahya Seramik ve BİEN Seramik Bölge Dağıtıcısı olan kardeşler seramik geniş ürün ağıyla bölgeye hitap ediyor.

Yeni sezon ürünleriyle Kahramanmaraş’ta yeniliğe açık ve bu yönde çalışmalar yapan Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.