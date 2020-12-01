Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en kapsamlısı Kardeşler Seramik!
Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en kapsamlı seramik showroomuna sahip olan kardeşler seramik her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2020, 17:37 01.12.2020, 19:02
Kahramanmaraş’ta seramik denilince ilk akla isim Kardeşler Seramik yaptığı yeniliklerle adından çokça söz ettiriyor.
Kütahya Seramik ve BİEN Seramik Bölge Dağıtıcısı olan kardeşler seramik geniş ürün ağıyla bölgeye hitap ediyor.
Yeni sezon ürünleriyle Kahramanmaraş’ta yeniliğe açık ve bu yönde çalışmalar yapan Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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