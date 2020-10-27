Kahramanmaraş’ın yeni internet dizisi ‘Sahipsiz Sokaklar'

Çekimleri Kahramanmaraş’ın tarihi yapılarının göründüğü, zenginliklerinin gözlemlendiği mekânlarda gerçekleştirilen ve ana konusu insanları kaynaştırmak olan kentin yeni internet dizisi ‘Sahipsiz Sokaklar’ yakında izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin Yapımcısı Osman İnce, sahipsiz sokaklar dizisi hakkında bilgiler verdi.

Çekimlerin oldukça iyi gittiğini ifade eden İnce, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Şu anda çekimlerimiz gayet güzel gidiyor. Beklentilerimizin çok üzerinde bir ilgi oldu. Biz insanların bakış açısını bir değerlendirelim istedik. Bu anlamda da çok güzel tepkiler aldık. İnsanların bizim arkamızda durduğunu ve desteklediğini görünce kendimizle gurur duyduk ve arkamızda güzel bir kitlenin var olduğunu anladık. Dolayısıyla da bunlarla beraber yola çıktık. Şu anda güzel bir aşamanın içerisindeyiz. Fragmanımızı yayınladık. Herkes elini taşın altına koyuyor. Biz Kahramanmaraş’ımızın artık isminin tüm ulusal platformlarda duyulmasını istiyoruz. Biz bunu yapacağımız bir diziyle başarmak istiyoruz. Bu projede kapımız herkese açıktır. Çekimlerimizi Kahramanmaraş’ın tarihi yapılarının göründüğü, zenginliklerinin gözlemlendiği alanlarda gerçekleştiriyoruz.

Dizinin yaratıcısı ve Senaristi Zafer Bozoğlu ise dizinin konusunu anlattı.

Bozoğlu, “Ben internet dizilerini çok fazla izleyen, gözlemleyen ve yakından takip eden bir insanım. Bir gün oturup düşündüm ve diziyi çekenlerle kendimi kıyasladım. Kendimi kıyasladıktan sonra diğer yapımcılarla veya diğer senaristlerle aramda bir fark olmadığını gördüm ve ben neden yapamayayım dedim. Daha sonra çevreme baktım ve ben bu işi yaptığımda çevremdeki insanların bana destek olabileceğini düşündüm. Fatih Çelik diye tanıdığım ve sevdiğim bir ağabeyimle görüştüm ve kendisine bu işi yapabilir miyiz? Diye sordum. Oda bana, “Ben her türlü yanındayım. Yaparız” dedi. Bu sayede de diziyi yapmak için kolları sıvadık. İfadelerine yer verdi.