Kahramanmaraş’ın Yeni Sözlüğü: Söz Varlığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan ‘Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları’ adlı eser kapsamında kitap tanıtım programı gerçekleştirdi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ‘Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları’ adlı sözlük türündeki eserin yazarı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Burak Telli, kitapseverlerle bir araya geldi. ‘Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızlar’ adlı kitap hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Doç. Dr. Telli, kitabı da okurlar için imzaladı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve Doç. Dr. Burak Telli’ye teşekkür etti.

Detaylı Saha Çalışması Gerçekleştirdim

Kahramanmaraş’ın çok zengin bir söz varlığının olduğunu ifade eden Doç. Dr. Burak Telli, “Kelimeler ve söyleyişler yöreden yöreye farklılıklar göstermektedir. Kahramanmaraş da tarihinde birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kahramanmaraş’ın da zengin bir söz varlığının olması aslında bununla doğru orantılı. Ben de şehrimizin bu zengin söz varlığını bir kitapta toplamak için çeşitli çalışmalar yaptım ve bu noktada da ‘Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları’ adlı kitabı kaleme aldım. Kitapta yer alacak sözleri oluşturma noktasında detaylı bir saha çalışması gerçekleştirdim. Saha çalışmaları esnasında çok çeşitli ve orijinal kelimeler edindim” ifadelerini kullandı.

Zengin Bir Kaynak Oluşturuldu

Kitap tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Burak Telli, “Kahramanmaraş merkezini, ilçelerini ve kırsal mahallelerini kapsayan ve bu coğrafyadan derlenen bir eser olan Söz Varlığı: Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları adlı kitabımızın tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Kitabımızda 6060 madde başı söz bulunuyor. Kitabımızı Kahramanmaraş sözlüğü olarak nitelendirebiliriz. Bu çalışma gerçekten bizlere dil anlamında zengin bir kaynak olarak ortaya çıkarıldı. Bu zenginliği oluşturan şey ise Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve sosyolojik zenginliğidir. Kitabımızı kaleme alma amacımız da aslında bu zenginliği ortaya çıkarmaktır. İnşallah bu noktada çalışmalarımız devam edecek. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.