Kahramanmaraş’ın Yerli Markası: Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları!
Kaliteyi adı ile isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Demirciler Çarşısında 2 şubesiyle hizmet veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2021, 17:43
1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını attı.
Şimdilerde Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde ise yüzden fazla çeşit bulunduruyor ve kurban bayramı öncesinde bıçak bileme işlemlerine devam ediyor.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “vatandaşlarımızın bıçak alırken yerli marka almalarını tavsiye ediyorum” sözlerine yer verdi.
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