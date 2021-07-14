Kahramanmaraş’ın Yerli Markası: Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları!

1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını attı.

Şimdilerde Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları bünyesinde ise yüzden fazla çeşit bulunduruyor ve kurban bayramı öncesinde bıçak bileme işlemlerine devam ediyor.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “vatandaşlarımızın bıçak alırken yerli marka almalarını tavsiye ediyorum” sözlerine yer verdi.