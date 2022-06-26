Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini tanıttı!

Bu anlamda Maraş Yöresel Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini burada açtığı stantla tanıttı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Maraş Yöresel Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Taşçı, “buradaki vatandaşlara Kahramanmaraş lezzetlerini ulaştırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Ayrıca etkinlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ’de yerini aldı.

Burada üniversitenin yaptığı çalışmaları sergileyip, gelen misafirlere üniversite hakkında bilgi verdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’da, üniversitemizin tanıtımı için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.