Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri fuar alanında!

Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na ziyaretçi akını devam ederken fuar merkezinin bahçesinde kurulan stantlar vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, yemenisi, tarihi eserlerin gösterilmesi gibi stantlar bulunurken öte yandan Expo 2023’ün tanıtımı içinde stant yer alıyor.

Alanda bulunan esnaflar Aksu Haber’e yaptıkları açıklama da fuarın kentin tanıtımında önemli rol oynadığını söylüyor.