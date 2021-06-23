Kahramanmaraş’ın Yöresel Ürünleri Güne Başlarken’de konuşuldu!
Hafta içi her sabah Aksu TV ekranlarda izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 15:14 23.06.2021, 17:04
Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda Alfi Çörek ve Tarhananın yeni şubeleri konuşuldu.
Büyükdereli yeni çörek çeşitlerini de Aksu TV stüdyolarında tanıttı.
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