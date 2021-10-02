Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri tezgahlarda yerlerini aldı
Kışın yüzünü göstermesiyle vazgeçilmezler lezzetler tezgahlardaki yerini aldı
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 15:52 02.10.2021, 17:16
Kışın yüzünü göstermesiyle vazgeçilmezler lezzetler tezgahlardaki yerini aldı
Sonbaharda uzun emekler sonucu bağ bozumundan elde edilen birbirinden lezzetli ve doğal ürünler tezgâhları süslüyor.
Pestilden cevizli ve fıstıklı sucuklara bir çok çeşitli ürün tezgahlardaki yerini alırken, Hem soğuyan havalar hem de koronavirüs etkisiyle vatandaşlar bu yıl şire ürünlerine yöneldi
Şire ürünlerine gösterilen talep ise Kahramanmaraş esnafının yüzünü güldürüyor.
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