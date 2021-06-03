Kahramanmaraşlı 452 şehidin anısına dikilen fidanlarla yeniden yeşerecek!

Genç Türk Kızılay’ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan proje kapsamında, Kahramanmaraşlı 452 şehidin aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla hatıra ormanı oluşturulması kararlaştırıldı.

Kazmabağları mevkisinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık fidan dikim sahasında bir araya gelen Genç Kızılay gönüllüleri ile çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 452 şehidin anısına temin edilen çam ve sedir fidanlarını toprakla buluşturdu.

Şehit Barış Göl'ün ailesinin de katıldığı etkinlikte, toprakla buluşturulan her bir fidana can suyu verildi, şehitlerin isimlerinin bulunduğu kartlar asıldı.

Programda bir konuşma yapan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, proje kapsamında şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

Şerefoğlu, yanan ormanlık alanın şehitlerin isimleriyle yeşerecek olmasının bölgeyi anlamlı kılacağını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da "Kahramanmaraşlı 452 şehidimizin isimlerini, hatıralarını yaşatmak ve manevi hatıralarına saygı amacıyla her biri adına bir fidan dikimi oldu. Tabi şehitlerimizin adına olmasının manevi yönü olduğu kadar yanmış bir ormanın genç fidanlar aracılığıyla yeşerecek olması ayrıca anlamlı. Bizler de buraya çocuk evlerimizde kalan geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizle geldik." diye konuştu.

Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir de: “ Genç Kızılay Kahramanmaraş olarak şube şenlendirme projeler kapmasında Türk Kızılay hatıra ormanı oluşturduk projemizi oluştururken asıl amacımız şehitlerimizin isimlerini yaşatmak oldu. Dün genç Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte fidan dikeceğimiz ortamı temizledik bugün ise aile ve sosyal hizmetler il müdürümüz gönüllüleri, şehit ailelerimiz ve genç Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte Kahramanmaraşlı 452 şehidimizin isimlerini her bir fidana vererek doğaya kavuşturduk. Mutluyuz gururluyuz halkımızdan da doğaya karşı daha duyarlı daha bilinçli olmalarını istiyoruz” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı