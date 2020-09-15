Kahramanmaraşlı ahşap ustası Mustafa Tanır, Sultanahmet Camii'nin maketini yaptı
Kahramanmaraşlı ahşap ustası Mustafa Tanır, 864 parçayı birleştirerek 1,5 ayda Sultanahmet Camii'nin maketini yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2020, 17:06 15.09.2020, 20:06
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Kahramanmaraşlı Ahşap Ustası Mustafa Tanır, 864 parçayı birleştirerek 1,5 ayda Sultanahmet Camii'nin maketini yaptı.
Tanır boş zamanlarını değerlendirerek titiz bir çalışma yoğun emek harcadığı Sultanahmet camii’nin en ince detayını bile kaçırmayarak ortaya çıkardığı şaheseri dükanının bir köşesinde gelen vatandaşlara sergiliyor.
70 yaşındaki 3 çocuk babası ahşap ustası Mustafa Tanır 1,5 ay süren titiz bir çalışma sonrası İstanbul'daki Sultanahmet Camiinin maketini bitirdiğini söyledi.
Konuşmasının devamında Tanır, talep halinde ahşaptan istenen he türlü ürünü yapıp teslim edebilirim.
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