Kahramanmaraşlı antikacıdan özel tasarım!

Kahramanmaraş’ta antikacılık yapan Cahit Altıgöz kendi tasarımı olan tüfeği expo 2023 için hazırladı. Uzunluğuyla dikkatleri üzerine çeken tüfek görenleri şaşkına çeviriyor.



3 metre uzunluğundaki tüfeği EXPO 2023’te sergilemek için hazırladığını söyleyen antikacı Cahit Altıgöz, tüfeğin özellikleri Aksu Haber'e anlattı.





