Kahramanmaraşlı asırlık dede 126 yaşında hayatını kaybetti

Kızını ziyarete gittiği Antalya'da rahatsızlanan ve 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ecer'in cenazesi Türkoğlu ilçesine getirildi.

Derviş Ecer'in cenazesi, kırsal Minehüyük Mahallesinde düzenlenen cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi.

Çanakkale Savaşı'nda cephede görev aldığı öğrenilen ve 8 çocuk 22 torun ile bir torununun torunu bulunan Ecer'in yaklaşık bir ay önce kızı Esme Yapıcı ve 102 yaşındaki eşi Aşur Ecer'in yaşadığı Antalya'ya ziyaret için gittiği öğrenildi.