Kahramanmaraş’lı asker, Ankara’daki birliğinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da vatani görevini yapan Er. İsmail Güntekin, arkadaşları tarafından banyoda baygın bulundu. Ankara Başkent Üniversite Hastanesine kaldırılan asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2021/4 tertip İsmail Güntekin’in ölüm haberi Pazarcık ilçesine bağlı Eğrice Mahallesinde ikamet eden ailesine yetkiler tarafından verildi.