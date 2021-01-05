Kahramanmaraşlı asker kalbine yenik düştü

Hatay'da görev yapan Kahramanmaraş Türkoğlu nüfusuna kayıtlı Astsubay Murat Aslan evindeyken aniden rahatsızlandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlk müdahalesi yapılan Astsubay Aslan yapılan evinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalbine yenik düştü.