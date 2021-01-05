Kahramanmaraşlı asker kalbine yenik düştü
Hatay'da görev yapan Kahramanmaraşlı asker evindeyken kalp krizi geçirdi
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2021, 11:00 05.01.2021, 11:27
Hatay'da görev yapan Kahramanmaraş Türkoğlu nüfusuna kayıtlı Astsubay Murat Aslan evindeyken aniden rahatsızlandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlk müdahalesi yapılan Astsubay Aslan yapılan evinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalbine yenik düştü.
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