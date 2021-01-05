Kahramanmaraşlı asker son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da görev yapan Murat Aslan, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Murat Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Aslan’ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu, askerleri omzunda camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Murat Aslan’ın cenazesi toprağa verildi.



