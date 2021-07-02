Kahramanmaraşlı bal üreticisi, görenleri şaşırttı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2021, 12:40
İlçeye bağlı Acıelma mevkii Cennet Vadisinde 500 adet kovan ile bal üretimi yapan Mustafa Bilginç (67), arılarının yanına giderek gömleğini çıkardı. Arıların sokmasından çekinmeyen Bilginç, kovandan çıkardığı peteği eline alıp sevdi.
Peteği eline alarak arıları öptüğünü ve onları sevdiğini de söyleyen Bilginç, bölgede bal yetiştiriciliğinin önemli olduğunu ve birbirinden farklı bitkilerden faydalanan arıların kaliteli bal ürettiğini belirtti.
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