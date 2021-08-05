Kahramanmaraşlı berberden büyük başarı!
Daha önce Antalya’da düzenlenen programda en başarılı sahne performans ödülüne layık görülen Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan şehrimize bir başarı daha kazandırdı.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 15:23 05.08.2021, 15:30
Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan son olarak geçtiğimiz günlerde istanbul’da düzenlenen 3. altın kalite ödül töreninde sanat dünyası kategorisinde yılın en iyi saç stil danışmanı ödülüne layık görüldü.
Saç Stil Danışmanı Ceyhan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada her şeyin Kahramanmaraş için olduğunu dile getirerek yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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