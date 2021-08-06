Kahramanmaraşlı berberden örnek davranış!

Emre Azvural son zamanlarda ülkenin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar görenle vatandaşlara destek vermek adına başlattığı kampanyayla bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak

Emre Azvural Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yangın haberini gördükçe etkilendiklerini söyleyerek böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.