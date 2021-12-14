Kahramanmaraşlı dağcılar Binboğa dağında zirveye ulaştı
Kahramanmaraş’a dağcılar 3 bin 54 rakımlı Berit Dağı'nın zirvesine tırmanarak hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 15:19 14.12.2021, 18:29
Gönüllü Dağcılar 3 bin 54 rakımlı Berit Dağları'nın zirvesine ulaşmayı başardı. Kar ve soğuk hava şartlarının olduğu dağda dağcılar eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı. Ayrıca Berit Dağları'nın zirvesinde bulunan, hava şartları nedeniyle yıpranmış Türk bayrağı da yenisiyle değiştirildi.
Kahramanmaraş’ın en soğuk ve kar alan bölgesi olan Göksun’da gönüllü dağcılar Mehmet Dişçeken, Emre Elbistan, Altan Mehmet Sel, Berit Dağı’nda şiddetli rüzgâr ve yaklaşık 20 cm kar kalınlığında 7 saat süren tırmanma ve 8 kilometrelik mesafeyi kat ederek Türk Bayrağı’nı yenilediklerini söylediler.
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