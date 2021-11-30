Kahramanmaraşlı DASK yaptırıyor mu?

DASK, zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılıyor.

Sigorta Acentesi Sefa Ekmekçi Aksu Haber’e yaptığı açıklamada zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha vurgulayarak vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.