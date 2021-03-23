Kahramanmaraşlı eski vekilin acı günü!
CHP 23. ve 24. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın annesi Hatice Özbolat hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 17:35
CHP Kahramanmaraş 23. ve 24. dönem Milletvekili Durdu Özbolat 'ın annesi Hatice Özbolat bu sabah tedavi gördüğü Özel Koru Hastanesi'nde vefat etmiştir.
Hatice Özbolat'ın cenazesi, 23 Mart Salı günü (bugün) saat 17:00'de Ankara çankaya Oran Sitesi - Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılacak törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Yurt ailesi olarak biz de Aksu TV ailesi olarak yakınlarına sabır, merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz.
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