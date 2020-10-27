Kahramanmaraşlı fotoğrafçılardan örnek davranış!
Kahramanmaraş’ta son yıllarda giderek artan çevre kirliliğine dur demek amacıyla Kamfod üyeleri “geleceğe sahip çık” adlı projesiyle mesire ve doğa yürüyüş alanlarında üçüncü bölge olarak Menzelet Barajı ve çevresinde temizlik çalışmaları yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 17:03 27.10.2020, 17:13
Kentin birçok bölgesini gezen Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar vatandaşlardan piknik yaptıktan sonra kirlettikleri yeri temizlemelerini istiyor.
Temizleme çalışmalarının sürekli yapıldığını söyleyen Baki Özdoğan, Vatandaşlara, nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın, biz yine elimizden geldiğince temizlemeye devam edeceğiz” diye seslendi.
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