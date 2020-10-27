Kahramanmaraşlı fotoğrafçılardan örnek davranış!

Kentin birçok bölgesini gezen Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar vatandaşlardan piknik yaptıktan sonra kirlettikleri yeri temizlemelerini istiyor.

Temizleme çalışmalarının sürekli yapıldığını söyleyen Baki Özdoğan, Vatandaşlara, nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın, biz yine elimizden geldiğince temizlemeye devam edeceğiz” diye seslendi.