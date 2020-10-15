Kahramanmaraşlı genç ameliyatsız 3 ayda 23 kilogram zayıfladı!
Kahramanmaraş'ta 16 yaşında 105 kilograma ulaşan Mansur Kara, nefes almakta zorlanınca başladığı sporla 3 ayda 23 kilogram zayıfladı.
Merkez Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Kara, gece uyurken nefes almakta zorlanması nedeniyle ve kıyafetlerinin kendisine yakışmadığını düşüncesiyle zayıflamaya karar verdi.
Kentteki bir spor salonuna giden ve hazırlanan programa uyan Kara, 3 ayda 23 kilogram zayıflayarak 105'ten 82 kilograma geriledi.
Kara, yaptığı açıklamada, kilolarının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini, uyurken çok zorlandığını anlattı.
Zayıfladıkça giydiği kıyafetlerin üzerinde daha şık görünmeye başladığını dile getiren Kara, "Yaşam kalitem arttı. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.
Kara'nın rehber spor hocası Müjgan Paçacı ise öğrencisinin salona ilk geldiğince çok umutsuz olduğunu ancak verdiği kilolar sayesinde kendisine geldiğini belirtti.
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