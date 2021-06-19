Kahramanmaraşlı genç güreşçiden Türkiye şampiyonluğu
Kahramanmaraş’ın genç gururu Güreşçi İbrahim Bera Kıvrak 11-13 yaş grubunda Türkiye Şampiyonu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2021, 15:38 19.06.2021, 16:20
Genç Şampiyon Kıvrak, 9-15 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda 1.olarak Kahramanmaraş’ı gururlandırdı.
Genç sporcuya pandemi döneminde destek olan Family Sport ailesi şampiyon olarak Kahramanmaraş dönen İbrahim’e sürpriz kutlama yaptı.
Türkiye Şampiyonu İbrahim Bera Kıvrak Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “bana destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Family Sport İşletme Sahibi Egzersiz Uzmanı Regaip Timurbanga ise yaptığı açıklama da “genç sporcumuza destek olmak ve şampiyon olarak şehre dönmesi bizleri mutlu etti” diye konuştu.
Şampiyon güreşçinin babası Ali Kıvrak’da “bizlere özellikle sporculara destek olan başta Regaip Timurbanga olmak üzere Family ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
30°
açık
Namaz Vakti 19 Haziran 2021
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü