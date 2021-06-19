Kahramanmaraşlı genç güreşçiden Türkiye şampiyonluğu

Genç Şampiyon Kıvrak, 9-15 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda 1.olarak Kahramanmaraş’ı gururlandırdı.

Genç sporcuya pandemi döneminde destek olan Family Sport ailesi şampiyon olarak Kahramanmaraş dönen İbrahim’e sürpriz kutlama yaptı.

Türkiye Şampiyonu İbrahim Bera Kıvrak Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “bana destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Family Sport İşletme Sahibi Egzersiz Uzmanı Regaip Timurbanga ise yaptığı açıklama da “genç sporcumuza destek olmak ve şampiyon olarak şehre dönmesi bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Şampiyon güreşçinin babası Ali Kıvrak’da “bizlere özellikle sporculara destek olan başta Regaip Timurbanga olmak üzere Family ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.