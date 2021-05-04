Kahramanmaraşlı genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor!
Kahramanmaraş’ta yaşayan İğdeli ailenin 17 yaşındaki kızı Fatma Gül Günal’dan 7 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 13:56 04.05.2021, 14:07
Elbistan’ın kırsal iğde mahallesinden olup Kahramanmaraş merkezde ikamet eden Günal ailesinin kızı 17 yaşındaki Fatma Gül Günal’dan 7 gündür haber alınamıyor.
Kızlarından haber alamayan ailenin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu Fatma Gül’ün en son Kahramanmaraş merkez de beyaz renkli bir otomobile bindirilirken görüldüğü ifade edildi.
Fatma Gül’ün resmini paylaşan aile gören veya herhangi bir bilgisi olanlardan 155’i aramalarını bekliyor.
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