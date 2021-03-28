Kahramanmaraşlı gencin Adana’da cesedi bulundu!
Kahramanmaraş'ta yaşayan Celal B isimli genç Adana Seyhan Baraj Göletinde boğularak hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2021, 11:40 28.03.2021, 13:13
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Baraj gölü kıyısındaki restoranda çalışanlar, suda erkek cesedinin olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Botla kıyıya çıkarılan cesedin Celal B'ye (27) ait olduğu belirlendi.
Celal B'nin Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin iki gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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