Kahramanmaraşlı gençler Teknofest'i ziyaret edecek
Türkoğlu Belediyesi, milli ve manevi değerlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Çanakkale gezisi düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 26.09.2021, 16:12 26.09.2021, 16:54
Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin milli, manevi değerleri daha iyi anlayabilmeleri adına böyle bir tur düzenlediklerini belirtti.
Gezi kapsamında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'inde ziyaret edileceğini aktaran Okumuş, "Gençlerimizi ilk olarak İstanbul'da düzenlenen geleceğin bilim yıldızları milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST 2021'e sonrasında ise ecdadımızın büyük zaferler kazandığı Çanakkale'ye uğurladık." ifadelerini kullandı.
Okumuş, genç dostu belediyecilik anlayışıyla gençlerin her alanda başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanmaları için desteklerinin süreceğini vurguladı.
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