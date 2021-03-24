Kahramanmaraşlı girişimci kadın Türkiye üçüncüsü oldu

Bu sene 10’ncusu düzenlenecek olan Citibank Ödülleri yine heyecanlı anlara sahne oldu. İlçemiz Afşin’de MikroKrediden destek alarak Bazlama,Gözleme,Kömbe ve Ekmek üretimi yapan Kadın girişimci Rahime Özer (61) Citibank Ödüllerinin Finalinde Yerel Rol Model kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yedisevin Haber’e konuşan Özer, Hedefim daha çok Kadına iş istihdamı sağlamak dedi.

Citibank Ödülleri dün Pandemi dolayısı ile Canlı olarak Video Konferans yöntemiyle yapıldı. Final öncesinde Basın Mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadın Girişimci Rahime Özer, Afşin için daha çok üretmek ve ev ekonomisine katkı sunmak isteyen Bayanlara daha fazla istihdam sunmak istediğini söyledi.

Citibank’ın düzenlediği Ödüllerde geçtiğimiz yıllarda da Afşinli Kadın Mikro Girişimcilerden Sosyal Etki alanında Tarhana üreticisi İmmi Kuşkaya ve Finansal alanda Terzilik yapan Keziban Taşyürek Türkiye Birincisi, Vizyon alanında Organizasyon işleri yapan Gülay Özgül ise Türkiye ikincisi olmuşlardı.

Afşinli Kadın Girişimcimizi kutluyoruz.