Kahramanmaraşlı Güreş Antrenörü İsmail Bulut’a önemli görev

Bulut, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş takımında yapmış olduğu başarılı çalışmalarla milli takım antrenörü olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Büyükşehir Güreş takımıyla başarılı işlere imza atan İsmail Bulut, Kahramanmaraşlı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu tarafından milli göreve davet edildi.

Yaşadığı heyecanı ve mutluluğu Aksu Haber’e paylaşan Güreş Antrenörü İsmail Bulut “Beni bu göreve layık gören başta federasyon başkanımız Şeref Eroğlu’na ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Bulut, “Milli takımda görev almama vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e de çok teşekkür ederim, kendisi bizlere imkan vermeseydi, bu göreve davet alamazdım” dedi.