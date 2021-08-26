Kahramanmaraşlı güreşçiler Malazgirt’te
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında er meydanında mücadele ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 14:01 26.08.2021, 14:04
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün pehlivanları Ahlat’taki etkinliklerde mücadele ediyor. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel spor müsabakaları güreş turnuvasına da ev sahipliği yapıyor. Farklı yaş gruplarından pehlivanların yer aldığı etkinliklerde, Kahramanmaraş bölgesine özgü güreş stili “Karakucak” da tanıtılıyor. Oğuz kökenli Türklere özgü yağsız güreşler olarak bilinen karakucak, açık alanda kispet denilen kalın kumaş şalvarla yapılıyor. Çekişmeli müsabakalara sahne olan Kahramanmaraş’a özgü Karakucak Güreşleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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