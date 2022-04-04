Kahramanmaraşlı Güreşçilerden Bir Başarı Daha

Kahramanmaraşlı milli sporcular, uluslararası arenada kazandıkları başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye Güreş Milli Takımı 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı. Kazanılan bronz madalyanın iki tanesi Kahramanmaraşlı güreşçilerden geldi. Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden 26 yaşındaki milli sporcu Burhan Akbudak, Alman rakibi Pascal Eisele ile yaptığı karşılaşmayı 6 – 1’lik skorla kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Diğer bir Kahramanmaraşlı milli güreşçi 24 yaşındaki Ahmet Uyar ise, grekoromen stil 63 kiloda Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan’ı 6 – 5’lik skorla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvaya katılan Kahramanmaraşlı diğer bir milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan ise Avrupa beşincisi oldu.