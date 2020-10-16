Kahramanmaraşlı Hafız Kur’an_ı Kerimi güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi oldu!

Ulu Camide Cuma namazı öncesi düzenlenen program Müftü Muhammed Gevher Kuran eğitim merkezinden Kurs öğreticisi Harun Başbuğa tarafından okunan Kur’an tilavetiyle başladı.

Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç Diyanet İşleri başkanlığının çeki ile İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşlarca verilen çeşitli ödülleri takdim etti.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç Cuma namazı öncesi Vaaz ve konuşmasında Kahramanmaraş’ın Hafızlık müessesesi ve Kur’an kursları hizmetlerinde son yıllarda oldukça başarılı bir grafik çizdiğini söyledi.

Diyanet İşleri başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 14-18 yaş arası Kur’an_ı Kerimi güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Hafız Mehmet Ali Sarıtürk ve hafızlığını tamamladığı Müftü Muhammed Gevher Kur’an eğitim merkezi Müdürü Salahattin Akkurt, tekbir ve salavat eşliğinde kürsü önüne geldi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencisi, Kur’an-ı Kerimi güzel okuma Türkiye birincisi Hafız Mehmet Ali Sarıtürk Ulu caminde 1. ci olduğu okuduğu Kasas Suresi 83-88.ci ayetlerini okuyarak cemaate Kur’an ziyafeti sundu.

Hafız Sarıtürk okuduğu Kur’an tilavetiyle ulu Cami kubbelerinden hoş bir seda yankılandı.

Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç Diyanet İşleri başkanlığının çeki ile İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşlarca verilen çeşitli ödülleri takdim etti.

Program yapılan duayla son buldu.

HABER : MEHMET DEVECİ