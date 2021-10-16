Kahramanmaraşlı hanımların eşarp dünyası Özmin Tesettür, açıldı!

TEBugün itibarıyla kent merkezinde açılışı gerçekleştirilen Özmin Tesettür’de Kahramanmaraşlı hanımların tüm ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Özmin Tesettür’de Eşarp, şal, çanta, bone, abiye, kolye, hayal tül, cüzdan, abiye çanta ve kadın aksesuarları gibi ürünler bulunuyor.

Yoğun katılımın gerçekleştiği açılışta kent protokolü ve parti temsilcileri Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundular.

Son olarak Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Özmin Tesettür İşletme Sahibi Yasin Şafak “Afşin, Elbistan ve Göksun’dan sonra 4.şubemizi Kahramanmaraş’a açmak nasip oldu. Bugün açılışımıza katılım sağlayarak mutluluğumuza eşlik eden kent protokolü ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Son olarak, Kahramanmaraşlı hanımları her bütçeye uygun ürünlerimizin yer aldığı Özmin Tesettür’e bekliyoruz” dedi.