Kahramanmaraşlı hayırsever iş adamı 120 aileye kurbanlık dağıttı!
Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen bir hayırsever, kurban bayramı üzeri 120 aileye et yardımında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2020, 08:57
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran hayırsever, kurban kesemeyen 120 aile için 37 kurban kestirdi.
Kesilen etlerin hepsini ise ailelere dağıtan hayırsever iş adamı, isminin gizli kalmasını özellikle talep etti. Etler ise polis ekiplerince ailelere dağıtıldı. Aileler ise polis ekiplerine teşekkür etti.
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