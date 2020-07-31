Kahramanmaraşlı hayırsever iş adamı 120 aileye kurbanlık dağıttı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran hayırsever, kurban kesemeyen 120 aile için 37 kurban kestirdi.

Kesilen etlerin hepsini ise ailelere dağıtan hayırsever iş adamı, isminin gizli kalmasını özellikle talep etti. Etler ise polis ekiplerince ailelere dağıtıldı. Aileler ise polis ekiplerine teşekkür etti.