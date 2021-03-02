Kahramanmaraşlı İdlib şehidi mezarı başında anıldı

Geçen yıl 27 Şubat'ta Rusya destekli Esad rejim güçlerinin İdlib'de yaptığı hava saldırısı sonucunda 34 kahraman Türk askeri şahadete yürüdü. Türkiye'nin yüreğini dağlayan hain saldırının üzerinden bir yıl geçti. Şehit yakınları kahramanlarını mezar başında dualarla anmaya devam ediyor.

Kahramanmaraşlı Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ Orhangazi Mahallesi'nde bulunan kabri başında ailesi ve sevenlerinin katılımıyla şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı.

Şehidin anma yıldönümüne Kahramanmaraş onikişubat kaymakamı Serkan Keçeli ile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatmi şeriflerin duası yasin-i şeriflerin duası yapıldı

Şehidin annesinin Kur’an-ı Kerim okuyanlara ve hatmi Şerif gönderenlere teşekkür ederek şehitler ölmez vatan bölünmez vatan sağ olsun dedi.

Şehidimizin babası Bekir Akçadağ ise vatan sağ olsun bir Akif gider bin Akif gelir dedi.