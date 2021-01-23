Kahramanmaraşlı iş adamı Mehmet Sabancı'nın acı günü!
Aslen Kahramanmaraş Gazipaşa mahallesinden olup Menderes mahallesinde ikamet eden Mustafa Sabancı'nın eşi, Ahmet ve Mehmet Sabancı'nın annesi Hatice Sabancı 92 yaşında vefat etti.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 16:05 23.01.2021, 18:22
Kahramanmaraşlı Siyasetçi ve İş adamı Mehmet Sabancı'nın annesi Hatice Sabancı 92 yaşında hayata veda etti.
Merhumenin cenazesi saat 14:00'da Kahramanmaraş Şeyhadil mezarlığına defnedildi.
Aksu TV ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
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