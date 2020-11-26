Kahramanmaraşlı İş insanı Mustafa Buluntu’nun acı kaybı

Kahramanmaraş’ın Başarılı İş insanlarından Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, annesi Nevruz Buluntu’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

KAHRAMANMARAŞ 26.11.2020, 13:47
Kahramanmaraşlı İş insanı Mustafa Buluntu’nun acı kaybı

Kahramanmaraş’ın başarılı insanlarından MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun annesi Nevruz Buluntu 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede gece hayatını kaybeden Nevruz Buluntu Şeyhadil Mezarlığında saat 11.00’da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Mustafa Buluntu’yu bu acı gününde dostları yalnız bırakmadı. Korona önlemleri kapsamında mezarlıkta kılınan cenaze namazına siyaset, sivil toplum, bürokrat ve iş dünyasından çok sayıda sevenleri katıldı.

Annesine karşı son görevini yapan Buluntu’nun cenazede üzgün olduğu görüldü.

#Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu #Kahramanmaraş #Nevruz Buluntu
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