Kahramanmaraşlı kadınlar el emeği ürünleri satışa sundu!

Atölye Zeytin ve Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş şubesinin işbirliğinde el işi çarşısı açıldı. Kadınlar el emeği ile yaptıkları takı, bez oyuncak, kıyafet gibi birçok ürünleri satışa sundu.

Atölye Zeytin Kurucusu Ayça Öksüz, yapılan etkinliğin detaylarını Aksu Haber’e anlattı.