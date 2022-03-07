Kahramanmaraşlı kadınlar el emeği ürünleri satışa sundu!
Kahramanmaraşlı kadınlar el emeği ile yaptıkları ürünleri Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş şubesinin bahçesin satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 14:00 07.03.2022, 14:25
Atölye Zeytin ve Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş şubesinin işbirliğinde el işi çarşısı açıldı. Kadınlar el emeği ile yaptıkları takı, bez oyuncak, kıyafet gibi birçok ürünleri satışa sundu.
Atölye Zeytin Kurucusu Ayça Öksüz, yapılan etkinliğin detaylarını Aksu Haber’e anlattı.
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