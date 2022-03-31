Kahramanmaraşlı kadınlara e-ticaret eğitimi!
Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde girişimci kadınlara pazarlama ve e-ticaret eğitimi verildi.
KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 17:11 31.03.2022, 17:23
Prof. Dr. İsmail bakan pazarlama, Prof. Dr. Burcu Erşahan ise e-ticaret yönünde üreten kadınlara eğitim verdiler.
Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü Mutlu Kaya verilen eğitimde bir konuşma yaptı.
Üreten kadınlar eğitimine Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör ve ilgililer katıldı.
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