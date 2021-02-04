Kahramanmaraşlı kuaför bir ilki gerçekleştirdi

Kuaförde bulunan ve müşterilerden kesilen saçlara QR kodu sistemi getiren firma dünyanın dört bir yanından kadınlara saç seçme imkanı sunuyor.

Saçlarına işlem yaptırmak isteyen kadınlar bu sistem ile saçın kime ait olduğunu, yaşını, saçın kesim tarihini ve kesilmeden önceki halini öğrenmiş oluyor.