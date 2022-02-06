Kahramanmaraşlı Medine İnekçi Türkiye 3.sü oldu

Kahramanmaraş doğumlu olan 18 yaşındaki Medine, 1 yıl önce başladığı boks branşında katıldığı ilk şampiyona da derece alarak şehrine boks branşında bir başarı daha kazandırdı.

Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim hayatına devam eden 12. Sınıf öğrencisi Medine İnekçi, 1 yıldır Poyraz Boxing Club’de kendisi de şampiyon olan Antrenör Abdullah Kuzu ile boks yapmaya başladı.

1 yıl içerisinde yoğun antrenman temposuyla çalışmalarını sürdüren Antrenör Abdullah Kuzu ve sporcusu Medine İnekçi Adana’da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Ağır Sıklet +81 kg Türkiye 3. Oldu.