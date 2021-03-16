Kahramanmaraşlı milletvekili hastanede tedavi altına alındı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ciltte oluşan Alerjik Reaksiyon sonucu Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.27 gündür tedavisi devam eden Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Geçirmekte olduğum rahatsızlık nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi sürecim devam etmektedir.Hastalığım süresince yakından ilgisi ile bizleri onurlandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımı şükranlarımı iletirim. Ayrıca tedavi sürecinde ilgilerini esirgemeyen hastanemiz yöneticilerine, doktor ve hocalarımıza, çalışanlarına ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyor, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyor, dualarınızı bekliyorum.” Dedi. Aksu TV olarak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.