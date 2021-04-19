Kahramanmaraşlı Milli Haltercimiz Günal Avrupa 3. sü Oldu
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın son gününde.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 16:46 19.04.2021, 16:51
Kadınlar kategorisi +87 kiloda ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş’ımızın yetiştirdiği Milli Haltercimiz Melike Günal koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli Haltercimiz Melike Günal ve Antrenörü Muhammed Nazik Şampiyona dönüşü Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Kadir Gemci ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Boz’u ziyaret ettiler. İl Müdürümüz Cemil Boz elde edilen Başarıdan duyduğu Memnuniyeti ifade ederek Sporcumuzu ve Antrenörümüzü Tebrik etti. Ayrıca Milli Haltercimize başarısından dolayı Altın Takarak ödüllendirdi.
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