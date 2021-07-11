Kahramanmaraşlı milli sporcumuz Sevilay Öztürk Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürüyor
Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri olan Öztürk, salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak için yoğun çalışma dönemine girdi
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 13:22 11.07.2021, 15:43
Şuana kadar 120 madalya kazanan azimli sporcu daha çok derece ve madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmak istiyor.
Öztürk, hazırlanma sürecini aksu haber’e anlattı.
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