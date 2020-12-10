Kahramanmaraşlı mucitler yine gururlandırdı!
Kahramanmaraşlı 2 genç mucit TÜBİTAK Projesinde Türkiye 3.sü olarak Kahramanmaraşlıları yine gururlandırdılar.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2020, 13:32
8.sınıf öğrencileri Azra ve Zehra geliştirdikleri projeyle deri tabaklamada kullanılan kimyasal maddeler yerine doğal deri tabaklama için alternatif maddeler kullanarak kimyasalların yol açtığı zararları ve maliyeti ortadan kaldırdılar
Türkiye çapında düzenlenen TÜBİTAK 14. ortaokul araştırma projesi yarışmasına katılan 8.sınıf öğrencileri Azra Hopur ve Zehra Bolat 15.661 proje arasında Kahramanmaraş’a Türkiye 3.lüğü kazandırdılar.
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