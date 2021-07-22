Kahramanmaraşlı ödüllü mimar 'Mert'e önemli görev!
Kahramanmaraşlı mimar Feriha Mert, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı olarak atandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 15:32 22.07.2021, 15:48
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen Feriha Mert, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi’nde çalışan Mert, Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans yaptı ve halen İTÜ'de (Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda) doktora çalışmalarına devam ediyor.
Başarılı çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraşlı mimar, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
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