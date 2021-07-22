Kahramanmaraşlı ödüllü mimar 'Mert'e önemli görev!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen Feriha Mert, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi’nde çalışan Mert, Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans yaptı ve halen İTÜ'de (Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda) doktora çalışmalarına devam ediyor.

Başarılı çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraşlı mimar, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.