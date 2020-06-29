Kahramanmaraş'lı Off-road tutkunu yarışlara katılabilmek için kendi aracını yaptı!

Elbistan ilçesinde oto elektronikçiliği yapan Sait Karpınar off-road tutkusu sayesinde kendi aracını yaparak test sürüşlerine başladı.

Arkadaşları ile birlikte off-road yarışlarına seyirci olarak katılan Karpınar, kendinde oluşan off-road sevgisi ile arazi aracı almak istedi. Gittiği yarışmalarda araçların pahalı arızalara yol açması yüzünden daha az hasar alabilecek bir araca sahip olmak isteği ile internette araştırma yapan Karpınar, kendi aracını yapma kararı aldı.

Yakın çevresi ile de istişare yapan Karpınar, 12 ay süren çalışmanın ardından off-road aracını tamamlayarak test sürüşüne başladı.

Off-road yarışlarının kendisinde tutku olmaya başladığını belirten Sait Karpınar: “ arkadaşlarla off-road yarışlarına gittiğim sırada, normal araçların devrildiğini, çok büyük masraflar çıkarabildiğini gördüm. Ben kendi aracımı yapma kararı aldım. Yapacağım aracın istediğim hareketleri yapabilmesi için detaylı bir araştırma sonucunda Avrupa’da revaçta olan bir araçtan etkilenerek, kendi aracımı yapmaya başladım. Hurda araçların parçalarını kullandım. Kasayı 3.6 çelik çekme borudan kendim yaptım. 150 bin liralık aracı 91 bin liraya malettim. Test sürüşlerine başladık, performansından çok memnunum. Yarışlara katılıp derece yapacağım günleri iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Aracın test sürüşlerine katılan Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin performansı yüksek, güvenli bir araç yaptığı için Karpınar’ı kutladı.

Kulüp başkanı Şahin yaptığı değerlendirmede: “ Kendi aracını yapma isteğini ifade ettiğinde kendisin motive ederek destek olmaya çalıştık. Güvenlik seviyesi yüksek, arazi koşularına uygun bir araç oldu. Bizim bağlı olduğumuz Akdeniz Off-road birliği adı altında yarışlara giriyoruz. İnşallah Sait ustamız, organizelerin başlamasıyla birlikte birincilikler elde etmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

HABER: ALİ ÖZTÜRK