Kahramanmaraşlı öğrenciler Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na katıldı!

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun da katıldığı Geleceğin Gücü Girişimciler Forumunda, girişimciliğin hem bireyler için hem de ülkenin zenginleşmesi için önemi anlatıldı.





Kahramanmaraş Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Öğrencileri Geleceğin Gücü Girişimciler Forumunun önemini Aksu Haber'e anlattılar.



Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “öğrencilerin bu gibi etkinliklerde yer alması hem okulumuz hem de öğrencilerimiz açısından çok verimli oluyor” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı



