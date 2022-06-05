Kahramanmaraşlı öğrencilerden TÜBİTAK yarışmasında üçüncülük ve teşvik ödülü başarısı

Lise öğrencilerini temel, sosyal alanlarda ve uygulamalı bilim alanında araştırmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 53'üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Erol Özvar ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı. 1969 yılından beri yürütülen programa bu sene 25 bini aşkın projenin sahibi yaklaşık 38 bin öğrenci başvuru yaptı. Bu sene final aşamasına kalan 216 proje, 30 Mayıs pazartesi gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda sergilendi. Jüri üyeleri tarafından yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda ilimizden Coğrafya alanında Osman Sarıgül’ün danışman öğretmen olarak görev aldığı “Mai ve Siyah Modern Dünya'nın Aksu Çayında Yarattığı Ekolojik Felaketin Bir Romanı” isimli projede Süha Erler Anadolu Lisesi, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi ve Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hasan Sarıgül, Elif Sarıgül ve Belkıs Kepenek 3.’lük ödülünü, Dil ve Edebiyat alanında ise Fatih Özaka’nın danışman olarak görev aldığı “Afet (Animasyon Filmlerle Edebiyat ve Türkçe)” isimli projede Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Metin Kara ve Mustafa Esat Bekar, teşvik ödülü almaya lâyık görüldüler. Ödüller; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından öğrencilere takdim edildi.